Le Président de l’Assemblée nationale Louis G. Vlavonou a présenté mardi 31 décembre 2019, ses vœux aux Béninois et Béninoises à l’occasion de la célébration du nouvel An 2020.

Dans son message, la deuxième personnalité du Bénin a noté que cette année 2019 a été particulière pour le Bénin marquée par des évènements malheureux mais aussi de grandes transformations institutionnelles et politiques. « Autant elle nous a fait connaître des évènements malheureux qui méritent d’être conjugués désormais au passé, autant elle nous a permis d’opérer avec courage et conviction les grandes transformations institutionnelles et politiques que l’on avait toujours cru irréalisables », a-t-il relevé.

« Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de nos certitudes démocratiques induites par les réformes législatives qui ont meublé les activités parlementaires ces derniers mois et qui sont de nature à impulser le développement de notre cher pays le Bénin », se réjouit-il.

Le numéro 1 des députés n’a pas manqué d’annoncer les couleurs de l’année prochaine. Il confie qu’en 2020, l’Assemblée nationale continuera de « doter notre pays de lois susceptibles d’améliorer le quotidien de tous les Béninois ». Aussi, précise-t-il, « un accent particulier sera mis sur le contrôle de l’action gouvernementale afin de remplir pleinement notre mission d’institution de contre-pouvoir ».

L’année 2020 sera aussi marquée par l’organisation des élections municipales et communales. D’après lui, « ces élections constituent une nouvelle occasion pour chaque Béninois de se prononcer sur la gestion des affaires de la cité ; car ne l’oublions pas, ce sont des élections de proximité ».

Louis Vlavonou a aussi évoqué la fermeture unilatérale des frontières du Nigéria avec ses voisins dont le Bénin. Une situation qui a infligé inéluctablement aux Béninois des souffrances.

« L’Assemblée nationale prend à travers ma voix, l’engagement de s’impliquer davantage dans la résolution de la crise en s’appuyant notamment sur la coopération interparlementaire », informe-t-il.

Pour Louis Vlavonou, globalement en 2020 « l’Assemblée nationale continuera à jouer entièrement sa partition pour le mieux-être de chaque Béninois ». Louis Vlavonou souhaite chaleureusement à tous une excellente année 2020.

Akpédjé AYOSSO

