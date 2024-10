Le Président TALON reçoit la DG de l’OMC Ngozi OKONJO-IWEALA

Présente au Bénin dans le cadre de la Journée Mondiale du Coton, la Directrice générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Ngozi OKONJO-IWEALA, a été reçue en audience, lundi 07 octobre 2024 au Palais de la Marina, par le Président de la République, Patrice TALON.

La Directrice générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), a salué le « Président Patrice TALON, Madame la Ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi que toute l’équipe béninoise pour le bon travail qui est fait pour soutenir le secteur cotonnier au Bénin » à l’issue d’une audience, lundi 07 octobre 2024 à Cotonou avec le Chef de l’Etat.

Madame Ngozi OKONJO-IWEALA a indiqué qu’elle est au Bénin dans le cadre d’un partenariat de l’OMC pour le Coton afin de soutenir les pays du C-4 à savoir le Bénin, le Burkina-Faso, le Mali, le Tchad, en plus de la Côte d’Ivoire, qui travaillent pour la valorisation du Coton. « Ce que nous voulons, c’est notamment de transformer sur place ici le Coton pour créer plus d’emplois pour les jeunes. C’est extraordinaire d’avoir fait le choix du Bénin parce que l’économie marche au Bénin », a expliqué la DG de l’OMC avant d’ajouter : « On apprécie le travail qui est fait dans le secteur cotonnier au Bénin. Le Bénin est très en avance ; c’est pourquoi on a choisi le Bénin pour la première célébration de la Journée mondiale du Coton en Afrique ».

L’audience s’est tenue en présence de la Ministre béninoise de l’Industrie et du Commerce, Madame Shadiya Alimatou ASSOUMAN.

L’OMC est partenaire avec la FIFA d’une vise à aider les pays africains à participer aux chaînes de valeur du Coton. Un partenariat qui s’est matérialisé à la treizième Conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (CM13) tenue en février 2024 à Abou Dhabi aux Émirats Arabes Unis.

Ngozi OKONJO-IWEALA a visité la Zone Industrielle de Glo-Djigbè-Zè (GDIZ), fleuron de l’industrialisation du Bénin.

