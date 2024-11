Le Porte Hélicoptères Dixmude attendu à Cotonou le 14 novembre

Le PHA Dixmude de la Marine nationale a quitté Toulon le 30 septembre pour débuter la mission CORYMBE 2024.5 et mener la troisième édition du stage SIREN (Stage d’Instruction Régionale, Embarquée et Numérique) du 30 septembre au 30 octobre 2024, suivie de la 7ème édition de l’exercice majeur Grand African NEMo du 4 au 12 novembre 2024. Il accostera à Cotonou le 14 novembre prochain pour une escale de quelques jours.

Dans la première partie de la mission, les 32 stagiaires de l’Académie embarquée SIREN issus de 17 marines partenaires, dont 3 officiers béninois, se sont formés aux problématiques de sécurité maritime telles que l’antipollution, la lutte contre la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée), la lutte contre les activités illicites, avec de nombreuses interactions avec le bord et un détachement du groupement tactique embarqué (GTE) pendant un mois, avant de regagner leurs unités nationales. Cette académie embarquée de 6 semaines, soutenue par l’Architecture de Yaoundé et de nombreux partenaires internationaux, s’est clôturée à Pointe-Noire le 30 octobre dernier.

Du 4 au 12 novembre s’est ensuite déroulé l’exercice GANo co-organisé par l’architecture de sécurité maritime de Yaoundé et la Marine nationale. Il a impliqué 18 nations du Golfe de Guinée ainsi qu’une dizaine de partenaires multinationaux. Des officiers de liaison et des observateurs ont été déployés dans les centres de l’architecture de sécurité maritime de Yaoundé, et des unités de surface et moyens aériens de ces nations sont également engagés pour partager leurs savoir-faire tactiques. Pendant la première phase de l’exercice, se sont déroulés des exercices nationaux rythmés selon des scénarios multi-menaces, avec pour objectif de préparer les acteurs à travailler en environnement international. Ces scénarios ont porté sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la pollution maritime, les recherches et sauvetages (SAR), la piraterie, et les trafics illicites, et se déroulent sur cinq zones allant du Sénégal à l’Angola. La deuxième phase consiste en des exercices zonaux, présentant des scénarios sur les mêmes thématiques que la première phase, cette fois en multinational, engageant la coopération entre les marines africaines et européennes. La marine béninoise a notamment participé activement à des scénarios de lutte contre les actes de piraterie dans le Golfe de Guinée, au côté des marines togolaise, nigériane et britannique, traquant avec succès le plastron joué par la marine espagnole. Ce sont ainsi plus de 55 scenarios qui ont été conduits au cours de ces deux semaines d’exercice sur un large éventail de thématiques et une grande partie du golfe de Guinée.

Quelques jours après avoir réalisé une opération de sauvetage en mer en collaboration avec la marine camerounaise, le PHA Dixmude accostera à Cotonou le 14 novembre, recevra à bord les autorités civiles et militaires et présentera les objectifs de coopération et de rayonnement, qui seront conduits tout au long de leur escale en appui des actions menées au quotidien par les partenaires locaux. Cette escale sera également l’occasion de renforcer le partenariat entre les forces armées françaises et béninoise, en particulier dans le domaine amphibie. Un exercice est notamment prévu près d’Avlékété, dans la région de Ouidah, une occasion unique de partager nos expériences, nos savoir-faire, et notre connaissance des spécificités de milieu.

13 novembre 2024 par