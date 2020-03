Le Parc de la Pendjari renaît

A la tête d’une délégation, le ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean Michel Abimbola a effectué ce week-end, une visite au Parc national de la Pendjari dans le département de l’Atacora. Objectif : évaluer et apprécier les travaux de l’Ong African Parks Network, gestionnaire du parc depuis plus de deux ans.

Le ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean Michel Abimbola qui a passé deux jours dans le Parc de la Pendjari a eu une séance de travail avec les responsables. Il a visité entre autres le camp de formation des rangers, la base opérationnelle, la base sécuritaire et le dispositif anti-braconnage.

Selon le constat du ministre, le parc national de la Pendjari a repris vie grâce au travail de préservation et de conservation de l’Ong African Parks Network.

Le gouvernement qui ambitionne faire du Bénin l’une des premières destinations touristiques en Afrique, protéger et promouvoir la diversité biologique de la Pendjari et promouvoir la politique d’amélioration du bien-être des populations riveraines ne s’est donc pas trompé en confiant la gestion du parc à cette organisation.

Pour rassurer les touristes, la sécurité au parc national de la Pendjari a été aussi renforcée.

Cette excursion touristique a permis à la délégation d’observer des éléphants, des hyènes, des lions, des babouins, des girafes, des oiseaux et autres espèces animales.

La délégation conduite par le ministre Jean Michel Abimbola est composée du Directeur général de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (Anpt), José Pliya, du Directeur du développement du tourisme, Bertrand Adjovi et autres.

Akpédjé AYOSSO

1er mars 2020