Le PRD installe ses sous-sections de Djrègbé et Sèmè-Kpodji

Le PRD en ordre de bataille pour les prochaines joutes électorales. Les sous-sections du parti ont été installées ce weekend dans une ambiance festive par le premier vice-président, Charlemagne Honfo à Djrègbé et à Sèmè-Kpodji.

Les militantes, militants, et sympathisants du PRD ont fait massivement le déplacement à la cérémonie d’installation des sous-sections ce week end à Djrègbé et Sèmè-Kpodji. Signe de leur attachement à la formation politique de la mouvance présidentielle. Espoir, pardon, patience et vérité, sont les valeurs que Charlemagne Honfo, dans son adresse, a invité la foule venue nombreuse à cultiver.

Cette action du premier vice-président du PRD fait suite à celle du ministre de la décentralisation, Raphaël Akotègnon dans le Littoral, et dans certaines communes.

F. A. A.

21 février 2022 par ,