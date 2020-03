Le PRD et autres reçoivent leurs récépissés provisoires

Le Parti du renouveau démocratique (PRD) a obtenu son récépissé provisoire ce samedi 14 mars 2020. La formation politique présidée par Me Adrien Houngbédji rejoint ainsi les partis Union Progressiste (UP), Bloc Républicain (BR), et les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) qui détiennent déjà le précieux sésame qui leur ouvre la voie pour les élections du 17 mai prochain.

Comme le PRD, le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) de Jacques Ayadji, et les Forces cauris pour le développement du Bénin (FCDB) de Soumanou Toléba ont reçu aussi leurs récépissés provisoires.

L’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) de Claudine Prudencio, et le PER de Nathanaël Koty attendent leurs tours.

Sur 09 partis politiques ayant déposé leurs dossiers le 11 mars dernier, seul le MPL de Chabi Sina Korogoné reste pour l’instant, écarté par l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin.

F. A. A.

14 mars 2020 par