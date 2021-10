Le PRD en université de vacances samedi prochain

Le Parti du renouveau démocratique (PRD) tient son université de vacances samedi 30 octobre prochain au Palais de la Gratitude à Abomey-Calavi. Cette rencontre sera l’occasion pour les militants Tchoco-tchoco de passer au peigne fin le volet social du quinquennat 2021-2026 du chef de l’Etat Patrice Talon, et plusieurs autres sujets.

Les membres du bureau politique et ceux des coordinations départementales du PRD se retrouvent à nouveau pour tenir leur traditionnelle université de vacances. Au cours des travaux, qui s’ouvrent samedi prochain, les militantes du PRD examineront plusieurs sujets dont le social du quinquennat 2021-2026 du président Patrice Talon, ainsi que les différentes actions et réalisations du gouvernement. Membre de la m mouvance présidentielle, Adrien Houngbédji et les siens vont réfléchir à l’enracinement de la réforme du système partisan au Bénin.

Les stratégies à mettre en œuvre pour mieux préparer les prochaines législatives ne seront pas laissées en rade.

En raison de la pandémie du coronavirus, outre les membres du bureau politique et ceux des coordinations départementales, les autres membres pourront participer aux travaux par visioconférence.

