Le Nouveau Togo ?

Par Dr. Mehenou Amouzou

Le Togo, pays de l’Afrique de l’Ouest, frontalier avec le Ghana à l’ouest, le Benin à l’Est et le Burkina-Faso au Nord a organisé son élection présidentielle le 22 Février 2020. Cette élection était très capitale. En Février 2005 lors du lors du décès du président au pouvoir pendant 38 ans Mr, Gnassingbé Eyadema, un cadre de son parti RPT disait “On veut le changement dans la continuité”. Nous en avions déduis de ce message conflictuel et repris par la majorité des cadres de la mouvance présidentielle. Selon ces cadres, l’ancien président mort au pouvoir en 2005 et remplacé par son fils, actuel président Faure Gnassingbé de la République constitue un changement. Au cours de cette élection présidentielle la CENI et la Cour Constitutionnelle avaient déclaré le président sortant vainqueur de l’élection présidentielle à plus de 70%. Le peuple Togolais a t- il pu réaliser son alternance souhaitée ou les résultats annoncés sont manipulés ?

Nous allons essayer d’analyser dans cet article quelles seraient les raisons qui pourraient pousser le peuple Togolais à choisir la continuité avec le Président sortant Son Excellence le Président Faure Gnassingbé au détriment de son Challenger Dr. Gabriel Agbéyomey Kodjo.

Le premier président du Togo à démocratiquement élu, était Sylvanus Olympio. Sa présidence n’a été que de courte durée, car il a été assassiné au cours de son mandat. Les raisons avancées lors de son assassinat demeurent plus de 55 ans après encore floues et inconsistant. Cela a entrainé des difficultés à tourner la page historique du Togo. Il est impossible de faire semblant de réécrire l’histoire d’une nation, sur mesure ou de contre vérité servis à son peuple. Cette histoire réformiste a crée plus d’antagonisme et de contradiction. Le Togo est dirigé par moins de 1% de la population qui s’accapare les richesses du pays. Les 99% de la population sont marginalisées et avec des conditions et situations de vie incertaines.

Avant l’indépendance et dès le début des années 60, la population du Togo envoisinait 2,5 millions d’habitants. Le Togo a exporté son savoir faire dans divers pays, Afrique de l’Ouest, Centrale et Australe ; des cadres, enseignants, menuisiers, mécaniciens etc. Aux Etats Unis lorsque le Togo se préparait à devenir indépendant en 1960 il y avait un Togolais que le nom nous échappe en ce moment ou nous travaillons sur cet article était directeur d’un hôpital, dans les environs du District de Columbia. Lorsque le Togo devenu indépendant, il a démissionné de sa haute responsabilité pour aider sa jeune nation Togolaise. Il y avait eu d’autres vaillants Togolais qui ont répondu à l’appel de la jeune nation et qui ont su qu’ils devaient travailler ensemble, et qu’ils devaient compter sur eux même en premier et faire de la Jeune Nation l’or de l’humanité.

Le coup d’état de 1963

Dans la cacophonie qui a permis de designer Mr. Nicholas Grunitzky de devenir président de Janvier 1963 à 1967. Sous son règne, personne ne dirigeait le Togo, tous les événements le dépassaient, en un mot il était forcé d’assumer la vacance du pouvoir. L’élan patriotique qui se dessinait, avec la fierté de faire le Togo l’or de l’humanité se dissipait derrière un gros nuage.

Avril 1967 l’ex-président, le général Gnassingbé Eyadema a pris le pouvoir et avait régné sans partage de 1967 à 2005. Il a essayé de son mieux pour le Togo. On pouvait que constater avant et après l’indépendance on pouvait estimer qu’il avait 25000 à 50,000 Togolais expatries dans divers pays étrangers avec de qualifications comme cadres, enseignants, menuisiers, mécaniciens, etc. Nous pouvons constater que le règne du père, le général Gnassingbé Eyadema malgré les efforts qu’il avait mis en place pour que le peuple Togolais vive heureux, le résultat a été négatif, plus de 2 millions de Togolais ont quitté le pays à cause de la précarité, la misère, les hôpitaux sont devenus de mouroirs par manque de médicaments et d’équipements.

En Février 2005 le Togo a un nouveau président, le fils de l’ancien président décédé, Son Excellence Faure Gnassingbé succéda à son père qui a passé 38 ans au pouvoir. La venue de Mr. Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005 a été beaucoup apprécié. La majorité de ses concitoyens voyaient un nouveau départ. Effectivement il a contribué à améliorer la vie des 1% qui détiennent la clé politique, économique, sociale et juridique si bien que l’effort du Président Faure Gnassingbé peut être considéré comme insignifiant. Les 99% du peuple vivent dans de situations très précaires et avec un future incertain, le peuple dans sa majorité absolue est marginalisé et devient l’esclave des 1% qui détestent la majorité et ont un droit de vie ou de mort sur eux.

Les supers 1% qui règnent sur le Togo, pourquoi ils ne se font pas soigner au Togo dans les hôpitaux ou dispensaires publics quand ils sont malades ? La fièvre, maux de tête, les maux de dent pour expérimenter le calvaire des 99% des Togolais ? Sont-ils mieux que le reste de la population ?

L’Election Presidentielle de Fevrier 2020

Elle a été un referendum pour le président sortant parce que s’il gagné, il entamera un quatrième mandat mais la constitution prévoit un et un seul mandat renouvelable. Comme le président sortant est à son quatrième mandat, et qu’il est au delà de ce qui est prescrit par la constitution, nous laissons aux constitutionalistes de se pencher sur cette question !

Supposons que le peuple qui a voté en grande majorité la constitution de 1992 l’autorise de se présenter car les trois mandats précédents ont été magnifiques et il a réalisé plusieurs choses et le peuple l’apprécie.

L’élection présidentielle de Février 2020 a enregistré 7 candidats. Sur les 7 candidats inscrits il y a deux candidats qui ont servi au plus au sommet de la nation Togolaise. Le président sortant Mr. Faure Gnassingbé et le Dr. Gabriel Agbeyomey Kodjo qui a été Président de l’Assemblée et Premier Ministre, soutenu par une coalition de Monseigneur Emérite Philippe Kpodjro, âgé de 90 ans. Ce qui est frappant dans cette campagne présidentielle, c’est de voir l’homme du 3eme âge, Monseigneur Kpodjro entrain de sillonner, les villes, les villages et les hameaux, du Nord au Sud et Est à Ouest. Il battait campagne pour Dr. Gabriel Agbeyomey Kodjo et espèrait avoir l’alternance au Togo de son vivant avant de quitter ce monde.

L’élection a eu lieu et la CENI a annoncé le résultat partiel de plus de 70% pour le président sortant et plus de 18% pour le candidat de la coalition de Monseigneur Kpodjro qui refuse d’accepter ce résultat et demande le recomptage des voix.

Pour le recomptage des voix, c’est un fait de la démocratie qui permet de reconfirmer que le peuple a majoritairement élu et départager les candidats. Pourquoi un candidat à la présidentielle refuse de recompter les voix mais la CENI et le Conseil Constitutionnel disent qu’il a remporté à plus de 70% ? Même si ce n’est pas inscrit comme loi, si deux candidats croient avoir gagné l’élection démocratique que l’autre conteste c’est d’appeler à recompter les voix. Le recomptage des voix a été fait dans plusieurs pays même aux USA. En 2010 au cours de l’élection présidentielle en Cote d’Ivoire ou la communauté internationale a donné Mr. Alassane Ouattara vainqueur de l’élection présidentielle de 2010 et le Conseil constitutionnel a dit le président sortant Laurent Gbagbo a gagné. Le président sortant Laurent Gbagbo que la cour constitutionnelle Ivoirienne a élu au cours de l’élection a proposé de recompter les voix bien qu’il est élu à plus de 52%. Si la communauté internationale avait saisit cette opportunité du président sortant Laurent Gbagbo il n’allait pas avoir plus de 32,000 morts en Cote d’Ivoire et des destructions. Pourquoi Le RPT/UNIR de la mouvance présidentielle qui a gagné a plus de 70% refuse de recompter les voix ? Le président Gbagbo a remporté en 2010 avec plus de 52% de voix a proposé à son challenger de recompter les voix. Qu’est ce qui rend RPT/UNIR inconfortable pour que le peuple connaisse la vérité des urnes ?

Quelles sont les raisons qui peuvent permettre au Dr. Agbeyomey Kodjo de remporter l’élection du mois de Février 2020 ?

Dr. Agbeyomey Kodjo a occupé de hautes fonctions au sein de la république Togolaise, du Président de l’Assemblée Togolaise et Premier Ministre du Togo. Comme nous avions mentionné plus haut le premier président Sylvanus Olympio de 1960-Janvier 1963 n’a présidé que de courte durée à la destinée du Togo, rêvant de faire du Togo l’or de l’humanité. Le plus long président du Togo de 1967 à 2005, 38 ans était le Président Gnassingbé Eyadema, le père du président sortant Faure Gnassingbé qui est président depuis 2005 après la mort de son père.

Depuis 1967, le Togo ne connait une seule famille qui dirige le Togo, si c’est le désir du peuple Togolais ce serait très bien cela veut dire le peuple Togolais est ravi de ses gouvernements successifs, le secteur de la santé, les écoles et universitaires, le taux d’électrifications du pays est en pleine progression. Nos mamans ménagères ne poussent pas de cris de désespoir, les salaires de base peuvent couvrir plus de 90% des dépenses mensuelles, etc. Le phosphate et l’agriculture étaient les deux principales sources de revenues dans les années 60 et 70 et l’agriculture représentait 70% de revenus total du pays. Le Togo s’en sortait mieux, une famille togolaise mangeait trois repas par jour.

La précarité, la galère et la corruption sont devenues membre entière de la vie quotidienne des Togolais pendant les 30 dernières années. Au delà de gisement de phosphate et d’agriculture dans les années 80 de variétés de ressources et de minerais sont découverts comme, le fer, le manganèse, le coton, le pétrole etc ; on trouve le pétrole sur la cote de Golf de Guinée sauf au Togo. Le gouvernement togolais ne confirme pas cette découverte. Jusqu’ à présent c’est le statut quo, la vie devient de plus en plus chère, la mendicité et la prostitution sont devenues les emplois que le gouvernement crée. Les autres développements réalisés par le gouvernement sont sapés par la corruption et les pillages. Dans quel compte sont versées les ressources du pétrole ? Combien de barils de pétrole le Togo produit par jour ? Quels sont les systèmes de contrôle que le gouvernement a mis en place pour savoir avec preuve à l’appui combien qui a été produit ou c’est l’exploiteur qui avance son chiffre de production ?

Nos mamans ménagères ont souffert pour éduquer, leurs enfants jusqu’aux universités et continuent de s’occuper d’eux parce que il n’y a pas de travail, le gouvernement demande à la population de se sacrifier pour eux ! Pendant combien de temps ? Pourquoi nos gouvernements ne se sacrifient pas pour le peuple en le respectant, servant en donnant au peuple sa dignité ? Certains militaires, gendarmes et policiers sont payés par le peuple mais ne le protègent pas ! Ils font la sécurité et protection des pilleurs de la nation.

L’armée Togolaise dans le temps était très respectée, plus précisément début 70, nous pouvons dire semi-républicaine. Mes parents avaient eu des invités qui venaient du Ghana, ils étaient sortis la nuit et n’arrivaient pas à retrouver le domicile où nos parents les avaient logés. Ils étaient tombés sur une patrouille paramilitaire qui a demandé un véhicule de renfort, le Capitaine Attiogbé était l’officier supérieur qui les a ramenés vers 2h30 du matin frappé au portail de mes parents. Mon papa a reconnu les invites et avait dit grand merci au Capitaine Attiogbé et son équipe. Quand la délégation Ghanéenne est repartie elle avait envoyée une lettre de remerciement et appréciée le comportement de l’armée Togolaise.

Pendant le couvre feu installé le mois dernier, une vielle dame qui revenait de se soulager tomba sur un véhicule militaire de patrouille. Elle a été frappée et blessée à la poitrine par des coups, sa poitrine était couverte de sang. Un autre jeune homme allant se soulager la nuit, tomba sur les militaires n’a pas eu la vie sauve. Le militaire, le gendarme et le policier n’est pas au dessus du peuple. La majorité de ces hommes en armes sont des gens respectables et courtois mais certains sont des fainéants, ennemis du peuple qui les paye. On peut dire ce n’ai pas de leurs fautes parce que ils n’ont pas reçu de formations appropriées, dignes et respectables ou bien les formateurs/instructeurs ne sont pas à la hauteur. Quand on prend de l’argent du peuple pour former militaires, gendarmes et policiers qui en réalité doivent assurer la protection, le Togo donc c’est un investissement. Quand ils abusent et tirent sur le peuple cela devient un investissement négatif qui rajoute à la corruption galopante que le gouvernement croit voir le pays émerger !!

Qui est le vrai gagnant de l’élection présidentielle de Février 2020

Il serait très difficile de dire que le président sortant a gagné cette élection malgré que la Commission Nationale Independent (CENI) a provisoirement dit qu’il a gagné et reconfirmé par la cour constitutionnelle. Le taux de chômage, la détresse des familles, l’état des hôpitaux, la gestion des affaires du pays, la non transparence, la corruption devenue une institution, la souffrance du peuple etc., font que le peuple veut essayer un nouveau président. Il serait très bien que le RPT/UNIR accepte recompter les voix cela calmera les choses et tout le monde dira bien que les choses sont difficiles le peuple est toujours derrière le président sortant.

Le Togo n’est pas riche ressources minières comme certains pays mais le Togo est très riche en ressources humaines et capable d’oublier ces années de misères passées derrières lui. Nous croyons que le Togo peut relever les défis et peut encore devenir l’or de l’humanité, si nos parents et grands-parents l’ont dit ils savent le pourquoi. Ce cri de détresse n’est pas contre un ou des partis quel compte, il faut sauver la nation Togolaise de la ruine, plus de 2.5 millions Togolais à l’étranger. Ils, elles doivent revenir et développer, apporter leurs connaissances à l’édifice nationale car aucune autre nation ne la fera à la place des Togolais.

