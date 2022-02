Le Nonce apostolique visite un centre de Zagnanado

Le nouveau Nonce Apostolique au Bénin et au Togo, Mgr Mark Gérard Miles était au centre GBEMONTIN des sœurs Franciscaines à Zagnanado ce vendredi 25 février 2022. Il était accompagné de l’évêque d’Abomey, Mgr Cyrille Houndekon.



Le Nonce apostolique du Bénin et du Togo et l’évêque d’Abomey au centre GBEMONTIN des sœurs Franciscaines de Zagnanado. Les deux personnalités de l’église catholique ont été accueillies par la Sœur De Julia AGUIAR GARCIA, responsable et supérieure de la communauté des Sœurs du centre, Sœur Alphonsine AGBEDE, Médecin chef du Centre, Docteur Obed AGBODJO, des prêtres et religieuses ainsi que tout le personnel du Centre.

Une délégation de la mairie de Zagnanado composée du maire, Justin KANNINKPO, et du deuxième adjoint au maire Victor Y. AHOLOUKPE, étaient également de la partie.

Aucun détail sur cette visite de courtoisie.

Mgr Mark Gérard Miles est nommé Nonce apostolique du Bénin et du Togo le 05 février 2021 par le pape François.

