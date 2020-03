Le Niger enregistre son premier cas du Covid-19

Le Niger a enregistré, ce jeudi 19 mars 2020, son premier cas de coronavirus ou COVID-19, a annoncé le Gouvernement à la Télévision nationale. Selon le Ministre de la Santé Publique Dr Idi Illiassou Maïnassara, il s’agit d’un sujet de nationalité nigérienne, âgé de 36 ans. Il est magasinier dans une compagnie de transport terrestre.

Le patient a voyagé suivant l’axe Lomé (Togo)-Accra (Ghana)-Abidjan (Côte d’Ivoire)-Ouagadougou (Burkina Faso).

L’état du sujet est stable, a indiqué le Ministre de la Santé Publique qui assure que toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la pandémie.

Plusieurs mesures sont décrétées par les autorités de Niamey pour éviter la propagation du virus.

Il s’agit entre autres, de la fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zinder pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du 19 mars 2020 à minuit sauf pour les vols domestiques, les cargos, les vols sanitaires et militaires. Les frontières terrestres du pays sont fermées pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du 19 mars 2020 à minuit, excepté le transport des marchandises. De même, le gouvernement a ordonné la fermeture des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du 20 mars 2020 à minuit.

Les bars, les boîtes de nuit, les salles de cinéma et les lieux de spectacle sont fermés depuis le 18 mars 2020 à minuit. Tous les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits ; il en est de même pour les baptêmes, les mariages, les ateliers, les séminaires et autres formations.

Des mesures d’hygiène obligatoires sont instituées dans les marchés, les magasins, les restaurants, les services publics et privés, et une distance d’au moins un mètre doit être respectée entre les personnes dans les grandes surfaces, les restaurants, les entreprises, les zones aéroportuaires et autres espaces publics.

Pour appuyer les mesures du gouvernement, les leaders religieux (toutes confessions confondues) ont décidé de la fermeture des lieux de culte et de prières.

D. M.

19 mars 2020 par