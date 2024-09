Le Mouvement OB 26 panique et crie à l’acharnement

Le Mouvement Objectif Bénin 2026 (OB 26) a réagi après l’interpellation de son leader, Olivier Boko, et de l’ancien ministre des sports, Oswald Homéky, ce mardi 24 septembre 2024. A travers une déclaration publique, il dénonce un « acharnement politique clair visant à écarter des personnalités politiques ayant affiché des intentions claires pour la présidentielle de 2026 ».

Première réaction du mouvement Objectif Bénin 2026, après l’interpellation de son leader, Olivier Boko, et de l’ancien ministre des sports, Oswald Homéky ce mardi 24 septembre 2024. Il s’agit selon les soutiens de l’homme d’affaires réunis dans ce creuset, « d’un enlèvement injustifié », et « d’une atteinte grave aux droits fondamentaux et aux principes de l’Etat de droit ».

« Nous dénonçons fermement ces actions qui traduisent un acharnement politique clair, visant à écarter des personnalités dont la faute est d’avoir affiché des intentions claires pour la présidentielle de 2026 », dénonce le mouvement politique.

Les militants OB 26 après ces dénonciations, exigent des explications immédiates et transparentes sur les raisons de l’enlèvement d’Olivier Boko, ainsi que son lieu de détention ; la libération immédiate d’Olivier Boko et la cessation des actions arbitraires contre Oswald Homéky ; et le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen, notamment la liberté d’expression et la sécurité individuelle.

Ils invitent par ailleurs, les militants et sympathisants, et les citoyens béninois à se mobiliser pacifiquement et à attendre l’issue de l’affaire.

Selon les informations qui ne sont pas encore confirmées de source officielle, les deux personnalités seraient arrêtées pour "atteinte à la sûreté de l’Etat".

