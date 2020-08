Le Ministre Aurélien Houessou n’est plus

L’ancien ministre de l’énergie, des mines et de l’hydraulique et ancien vice-président de l’Assemblée nationale Aurélien Houessou a rendu l’âme ce jeudi. Il est décédé des suites d’une maladie.

Aurélien Houessou fut membre du gouvernement de Nicéphore Soglo. Il a occupé le poste de ministre de l’énergie, des mines et de l’hydraulique.

Ancien député, il a aussi été élu au poste de 2è vice-président de l’Assemblée nationale (1999-2003).

Ce cadre de Grand-Popo est l’un des pillier de l’association Nonvitcha.

Avant son décès, il occupait le poste de Conseiller spécial à la Présidence de la République sous Boni Yayi

Paix à son âme !

