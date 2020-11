Le Ministère de la digitalisation et la HAAC s’activent autour de la TNT

Une séance de travail s’est tenue mardi 3 novembre 2020 entre les membres de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication (HAAC) et le Ministère du Numérique et de la Digitalisation.

La ministre Adam Soule Zoumarou a passé en revue les différentes décisions du gouvernement relatives à la mise en œuvre de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) au Bénin. Les attributions de la HAAC dans le processus sont également passées au peigne fin. Il s’agit entre autres du processus d’homologation des équipements de réception de la TNT et d’autorisation des acteurs de la chaîne de valeur de la TNT.

Le président de la HAAC Rémi Prosper Moretti a promis que son institution jouera sa partition dans la mise en œuvre de la TNT. Il n’a pas manqué de remercier la ministre pour la rencontre.

Les échanges se sont tenus en présence de la vice-présidente de la HAAC Cécile Ahoumenou et des conseillers Franck Kpocheme et Rafiou Bastien Salami. Des cadres du Ministère de la digitalisation ont aussi participé à la rencontre qui s’est tenue au siège de la HAAC.

M. M.

4 novembre 2020 par