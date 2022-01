Le Médiateur de la République sensibilise les populations du nord-Bénin

L’Institution du Médiateur de la République a lancé une campagne de sensibilisation des populations du Nord du Bénin sur les thèmes de la prévention de l’extrémisme violent, les questions foncières et les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le lancement a eu lieu à l’Hôtel Soleils d’Afrique de Parakou, en présence du Médiateur de la République Pascal Essou, des préfets des départements de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou et de la Donga, et de plusieurs personnalités politiques et administratives aux niveaux national et départemental.

L’activité est financée par le peuple américain, à travers le Programme d’Appui aux Pays Côtiers (PRAPC). Le PRAPC est un programme initié par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) au Bénin, au Ghana, en Guinée, et au Togo. Il a pour objectif principal de renforcer la cohésion sociale et de soutenir les communautés pour limiter leurs vulnérabilités, afin de renforcer les efforts en cours pour la prévention de l’extrémisme violent.

Mis en œuvre au Bénin depuis juin 2021, le PRAPC travaille avec les organisations de la société civile, les associations de jeunes et de femmes, les leaders traditionnels et religieux, ainsi que les autorités gouvernementales, pour apporter un soutien financier et technique à leurs actions et initiatives à fort impact, en vue du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. A ce titre, le PRAPC agit également en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales, départementales et locales du Bénin.

Le PRAPC a apporté le soutien financier du peuple américain au Médiateur de la République afin d’organiser des audiences foraines de Janvier à Avril 2022, dans 18 communes et 110 arrondissements des départements de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou, et de la Donga.

Ainsi, ce sont au total 5500 hommes, femmes, jeunes, et leaders communautaires entre autres, qui seront sensibilisés sur la prévention de l’extrémisme violent, les questions foncières et les conflits entre agriculteurs et éleveurs. L’objectif final est de renforcer le niveau d’information des communautés sur ces thématiques et sur les mécanismes de médiation et de réponse mis en œuvre par le gouvernement béninois.

