Le Maroc offre 15 bourses de formation professionnelle en BTP

(10) places avec bourse et 05 places sans bourses au Maroc ont été mises à la disposition des étudiants béninois pour le compte de l’année académique 2023-2024.

Le royaume du Maroc à travers la Direction générale de l’Office de Formation Professionnelle et de la Promotion de Travail (OFPPT), vient de mettre à la disposition du gouvernement béninois 15 bourses de formation professionnelle à raison de (10) places avec bourse et 05 places sans bourses au titre de l’année académique 2023-2024.

Les bourses sont offertes dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics (BTP).

Voici les conditions d’admission et dossier de candidature

23 août 2023 par ,