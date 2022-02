Le Maroc accueillera une grande exposition du patrimoine du Bénin

Le Président de la République a reçu, ce dimanche en audience, le Président de la Fondation nationale des Musées (FNM) du Maroc, Mehdi Qotbi, et l’Ambassadeur du Royaume du Maroc à Cotonou, SEM. Rachid Rguibi. Le Chef de l’Etat Patrice Talon a exprimé à ses hôtes son souhait que le Royaume du Maroc soit le premier pays à accueillir le volet contemporain de l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la Restitution à la Révélation ».



Le Président Patrice Talon a accordé ce dimanche 20 février une audience à une délégation marocaine conduite par l’Ambassadeur Rachid Rguibi. Au cours de la rencontre, qui s’est déroulée en présence des ministres béninois des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci et du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean-Michel Hervé Abimbola, le Président Patrice Talon a rendu un vibrant hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour avoir donné à la culture la place qu’elle occupe aujourd’hui dans son pays. Il a souligné que le Royaume est un exemple à suivre dans la mise en valeur de l’art et du patrimoine culturel.

Patrice Talon a avoué avoir gardé un excellent souvenir de sa visite au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, « qui a été pour lui une source d’inspiration pour le développement du secteur des musées au Bénin ».

Des fructueuses échanges avec ses hôtes, il a été convenu d’élaborer un mémorandum d’entente, qui sera signé entre la FNM et l’autorité béninoise compétente.

En prélude à l’audience, l’ambassadeur du Maroc et le président de la FNM ont été conviés au vernissage de l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la Restitution à la Révélation » au palais de la Marina. Les invités du chef de l’Etat ont contempler les 26 trésors royaux restitués par la France en novembre 2021 (après 129 ans) et qui sont exposés pour la première fois après leur retour au pays.

Les hôtes du Président de la République ont été aussi invités à la découverte d’une centaine de chef-d’oeuvres d’artistes contemporains béninois.

L’audience de ce dimanche à la présidence de la République vient démontrer une fois encore l’excellence des liens de coopération entre le Bénin et le Royaume du Maroc.

