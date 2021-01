Le Maire Angelo AHOUANDJINOU ratisse large pour la réélection du président Talon

Dans quelques mois les béninois seront aux urnes pour élire le prochain président de la République. Au sein de l’état major des partis politiques, c’est la mobilisation des militants autour des idéaux des partis. Pour l’Union Progressiste, qui reste et demeure la première force politique au Bénin il faut poursuivre la dynamique dans laquelle le Bénin s’est inscrite depuis 2016. Qu’il vous souvienne que le bureau politique du géant baobab s’est réuni il y a une semaine à Abomey Calavi pour désigner officiellement Patrice TALON comme son candidat à l’élection présidentielle d’Avril 2021. A l’étape actuelle, il faut mettre en ordre de bataille les militants à la base pour une victoire écrasante au soir du scrutin. C’est dans cette dynamique que le maire de la commune d’Abomey Calavi Angelo Evariste AHOUANDJINOU, et l’honorable Épiphane HONFO sont allé galvaniser la troupe UP de Togba. C’est à travers une cérémonie de remerciement et de présentation de vœux qui a eu lieu dans la matinée de ce dimanche 24 Janvier à Mari Gléta. La délégation a été accueillie dans une liesse populaire par la première adjointe au maire Thérèse KORA, le CA par intérim Pierre AÏSSO, les membres de la coordination UP de l’arrondissement, les têtes couronnées sages et notables, et les militants à la base.

Le message fort porté par le maire Angelo AHOUANDJINOU et le député Epiphane HONFO est celui de la grande mobilisation autour de la candidature du président Patrice TALON. Togba reste et demeure un soutien de taille pour la cause du chef de l’Etat et cela doit se sentir dans les urnes car Togba a bénéficié d’énormes réalisations dans le Programme d’Action du Gouvernement. A travers cette sortie médiatique de ce dimanche couplée avec la présentation des voeux, on comprend aisément que l’Union Progressiste est toujours maître du terrain dans la cité dortoir et porte en triomphe le chantre de la rupture son Excellence Patrice TALON pour un second mandat à la tête du Bénin.

24 janvier 2021 par