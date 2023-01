Le Maire Ahouandjinou et Generation Peace Academy font œuvre utile

Le maire de la commune d’Abomey Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou et les responsables de l’Association des Jeunes et Etudiants pour la Paix appuyée par Génération Peace Academy (GPA) des USA, ont inauguré ce vendredi 27 décembre 2023 un module de classe à l’Ecole Primaire Publique Ouèdo Centre nouveau. Ce joyau offert aux élèves de cette école est le fruit d’un partenariat entre l’Association des Jeunes et Etudiants pour la Paix et Génération Peace Academy (GPA) des USA.

D’un cout global de deux millions trois cent mille francs cfa, cette salle de classe a vu le jour suite à un SOS qu’avait lancé le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou en direction des bonnes volontés pour venir en aide aux écoliers de l’Ecole Primaire Publique Ouèdo Centre nouveau. Cet appel de l’autorité municipale n’est tombé dans les oreilles de sourd car, les membres de l’association Jeunes et Etudiants pour la Paix ont sollicité le concours de Generation Peace Academy qui a répondu favorablement. Cette réponse s’est traduit par la mise place des moyens nécessaires pour la construction de ce module de salle de classe construit en matériaux définitifs puis équipé en tables et bancs par la mairie d’Abomey-calavi. Baptisé ‘’cœur filial’’, ce nouveau module vient réduire un tant soit peu le manque criard de salle de classe dans cette école qui a encore besoin d’être accompagnée. A en croire Gaétan Dandjesso, président de Jeunes et Etudiants pour la Paix-Bénin, cette action concoure à l’atteinte de l’objectif de développement Durable ODD N°4 qui vise à assurer l’éducation de qualité à tous. Tour à tour, la directrice de l’école, Georgette Houngbadji, le représentant des écoliers Alladan Taofeeck, le président de la commission de l’Education du conseil municipal d’Abomey Calavi Claude Tchatin et le représentant du Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire de Atlantique Comlan Médard Zangronio, ont salué le geste et ont admis que « après le pain, l’éducation est la deuxième priorité ». Le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou a félicité les responsables de Jeunes et Etudiants pour la Paix Bénin pour leur engagement avant de remercier les partenaires de Generation Peace Academy pour leur générosité. La coupure symbolique du ruban et une visite à l’intérieur de ladite salle de classe ont mis un terme à cette cérémonie ayant connu également la présence de Noel Coffi Hounyè et du président de l’association des parents d’élèves de l’Ecole Primaire Publique Ouèdo Centre nouveau.

