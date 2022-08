Le LCSSA fusionné à l’ABSSA

Une seule structure pour garantir et assurer le contrôle de qualité et la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire au Bénin : l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA).

Le Laboratoire Central de Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA), office sous tutelle du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche est fusionné par absorption à l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA). C’est par décret 2022-451 du 27 juillet 2022 signé du président de la République Patrice Talon, du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances Romuald Wadagni et de Gaston Cossi Dossouhoui, ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche.

La LCSSA a été mis en place en 2010 alors que l’ABSSA est créée en mai 2012.

