COMMUNIQUE : Le Groupe MTN dans le classement mondial "Change the World" de Fortune.

Cotonou, le 22 octobre - Le Groupe MTN a été reconnu sur la liste Fortune Change the World 2021. La liste « Change the World » est un classement mondial des 53 premières entreprises qui réalisent un progrès mesurable en s’attaquant aux problèmes sociaux urgents dans le cadre de leur stratégie commerciale.

"MTN est fier de figurer sur la liste « Change the World » de Fortune. Nous nous engageons à changer le monde en apportant des contributions significatives aux sociétés des marchés dans lesquels nous opérons", déclare Ralph Mupita, Président Directeur Général du Groupe MTN. "Nos réseaux, produits et services sont fournis dans le but de réduire la fracture numérique en facilitant les communications numériques et l’inclusion financière."

Les éditeurs de la liste "Change the World" ont noté que de nombreux lauréats de cette année se battent pour mettre fin à la mise en second plan de certains besoins sociétaux, amplifiée par la pandémie. Ces entreprises investissent dans la santé à long terme de leurs activités en soutenant ceux qui se trouvent au bas de l’échelle économique mondiale, notamment en distribuant les vaccins COVID-19 dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Depuis le début de la propagation du COVID-19, MTN s’est engagé à jouer un rôle dans la lutte actuelle contre la pandémie, par le biais de notre campagne mondiale de sensibilisation au port du masque #wearitforme et #onemorepushafrica. Répondant à l’appel à la vaccination sur le continent africain, MTN a fait un don de 25 millions de dollars pour soutenir le programme de vaccination COVID-19 de l’Union Africaine. Ce don aux Centre Africain de Contrôle et de Prévention des maladies (Africa CDC) permettra d’obtenir jusqu’à sept millions de doses de vaccin COVID-19 pour les agents de santé du continent.

Le besoin urgent de rester connecté a également été constaté pendant la pandémie, et le trafic de données a augmenté de 110 % en 2020. MTN a pu combler les lacunes en matière de connectivité en améliorant l’accès à ses services, tout en fournissant des solutions numériques et financières aux consommateurs et aux entreprises, tout en contribuant à l’inclusion numérique des communautés les plus vulnérables et marginalisées du Continent Africain.

Pour MTN, une meilleure connectivité ne signifie pas moins d’éco-responsabilité. MTN travaille avec ses partenaires pour s’assurer que nous limitons notre impact sur l’environnement et que nous préservons la biodiversité autour de chaque pylône que nous construisons. MTN s’est également fixé des objectifs scientifiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 47 % d’ici 2030 et à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2040.

Pour nous, il s’agit de faire partie de la solution à long terme, d’exploiter le pouvoir des partenariats pour agir rapidement afin de relever les défis posés par la pandémie, tout en donnant la priorité à notre personnel, à nos clients et à nos communautés, ainsi qu’à la protection de nos activités et de l’environnement. C’est pour cette raison que nous continuons à croire au pouvoir de l’action collective pour faire une différence significative, en concentrant nos efforts là où les besoins sont les plus grands.

26 octobre 2021 par