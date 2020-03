Le président Patrice Talon et ses ministres vont se réunir en conseil extraordinaire ce mardi 17 mars 2020. Selon des sources proches de la présidence, cette session extraordinaire va se pencher sur la pandémie du Coronavirus, suite de l’annonce du premier cas confirmé dans le pays ce lundi 16 mars.

D’après la même source, d’importantes décisions pourraient être prises au terme de la réunion des membres du gouverneur.

A l’instar de la Côte d’Ivoire, le gouvernement Talon pourrait décider de prendre des mesures draconiennes pour contrer la propagation de la pandémie.

Après la confirmation de la maladie en Côte d’Ivoire, Allassane Ouattara a présidé ce lundi 16 mars une réunion du Conseil National de Sécurité au cours de laquelle plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID -19) dans le pays.

Il s’agit de la suspension pour une période de 15 jours renouvelable, à compter du 16 mars 2020 à minuit, de l’entrée en Côte d’Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus ; le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres ; la miise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l’Etat. Il a été décidé également de la fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit ; le respect d’une distance d’au moins un (01) mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics.

Un accent particulier a été mis sur le respect des mesures d’hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire ; l’interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades et de la consommation de la viande de brousse.

Le gouvernement a aussi décidé de la fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours ; l’interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours.

Les autres mesures complémentaires non moins importantes concernent la suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour une période de 15 jours ; et la

gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de COVID-19.

Patrice Talon et son gouvernement qui ont pris la situation sanitaire au sérieux vont pouvoir prendre des mesures pour apaiser le psychose qui règne dans le pays depuis l’annonce officielle du premier cas du coronavirus au Bénin.

A.A.A

