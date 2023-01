Le Gouvernement va décréter un deuil national

Une série d’accidents meurtriers a endeuillé plusieurs familles au Bénin ce dimanche 29 janvier 2013. Le bilan provisoire fait état d’une vingtaine de morts. Le gouvernement du Président Patrice Talon va décréter un deuil national en mémoire des victimes.

Dimanche noir au Bénin ce 29 janvier 2013. Une série d’accidents survenus dans plusieurs localités du pays a endeuillé plusieurs familles. Le plus meurtrier est celui de Dassa-Zoumè où la collision entre un bus de transport en commun de la société Baobab Express et un camion-citerne a occasionné une vingtaine de morts calcinés et autant de blessés brûlés à des degrés divers.

Aussitôt après le drame, le gouvernement a pris des mesures d’urgence pour l’évacuation et la prise en charge des blessés. Une cellule de crise a été mise en place pour la gestion des conséquences de ce drame. Les parents de victimes sont invités ce lundi 30 janvier à 10h au Palais des congrès de Cotonou par le ministre de la santé Prof Benjamin Hounkpatin pour leur ‘’fournir toutes les informations nécessaires’’. Cette séance concerne uniquement les parents des passagers du bus Baobab assurant la ligne Parakou-Cotonou, le dimanche 29 janvier 2023, et impliqué dans l’accident de route à Dassa.

Il n’est pas exclu que le gouvernement se réunisse en session extraordinaire pour décréter un deuil national de quelques jours en mémoire des victimes.

