Le gouvernement a adopté, mercredi 3 novembre 2021, en Conseil des ministres, deux (02) décrets relatifs à l’organisation des Forces Armées Béninoises.

Le décret portant organisation générale des Forces armées béninoises et organisation du commandement dans lesdites Forces et le décret portant attributions, organisation et fonctionnement des états-majors des différentes composantes des Forces armées béninoises ont été adoptés en Conseil des ministres ce mercredi 3 novembre 2021.

