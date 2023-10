Le Gabon menace de rapatrier marabouts, féticheurs et autres tradipraticiens

Les Béninois et autres étrangers résidant au Gabon, et qui pratiquent les rites endogènes pourraient être rapatriés dans les 06 prochains mois. Le conseil national des rites et traditions mis en place dans le pays, et présidé par Junior Xavier Ndong Ndong, ne souhaite plus coopérer avec des groupes religieux provenant d’autres pays.

Les traditionnalistes ont mis en place un bureau ad hoc du conseil national des rites et traditions du Gabon. Ce conseil est présidé par Junior Xavier Ndong Ndong, intronisé le 27 octobre 2023. Il entend assainir le secteur des religions endogènes au pays de Brice Oligui Nguema.

Dans son discours d’intronisation, le président du conseil national des rites et traditions a clairement exprimé son opposition à la présence d’autres communautés qui pratiquent les rites endogènes dans le pays. Un ultimatum de 06 mois leur est accordé pour quitter le Gabon.

« A partir de ce jour, tous ceux qui pratiquent les fétiches, les marabouts étrangers sur le territoire gabonais, ils ont six mois pour arrêter ce qu’ils font et partir du Gabon », a-t-il laissé entendre.

Il est reproché aux Béninois ainsi qu’aux ressortissants d’autres pays d’Afrique de l’ouest qui pratiquent le vodoun au Gabon, d’occuper les rues pour leurs rites empêchant parfois les autochtones de vaquer à leur occupations.

A en croire les membres du conseil des rites et traditions du Gabon, les hautes personnalités du pays croiraient plus aux pouvoirs mystiques des marabouts béninois et autres, qu’à leurs compatriotes « ngangas ».

Un fait que le conseil envisage de corriger suggérant leur rapatriement de l’ensemble du territoire national.

Pour le moment, aucune autorité du Gabon n’a encore réagi à cette déclaration du conseil des rites et traditions.

30 octobre 2023