Le FNM donne l’alerte et invite les populations à la vigilance

Des individus mal intentionnés se font passer pour des intermédiaires du Fonds National de la Microfinance (FNM) et proposent des services d’octroi du Microcrédit Alafia aux femmes. La direction générale du FNM à travers un communiqué donne l’alerte et invite les populations à la vigilance.

Le programme Microcrédit Alafia comme moyen d’arnaque au Bénin. Ayant pris connaissance de la nouvelle forme d’escroquerie, le FNM invite les populations à la vigilance. D’après un communiqué de la structure en charge de la mise en œuvre du programme Microcrédit Alafia, certains arnaqueurs ont été appréhendés et « privés de leur liberté ». « Les seuls partenaires sélectionnés pour la mise en œuvre du Microcrédit Alafia demeurent les Systèmes Financiers Décentralisés que sont : ALIDE, PADME, FINADEV, PEBCO-BETHESDA, SIA N’SON, Le DEFI, MODEC, MSFP, MDB, IAMD-Microfinance, COMUBA, AFRICA-FINANCES, CESCA, CFAD », précise le communiqué signé de Louis BIAO, directeur général du FNM.

Il a par ailleurs informé le public que le montant des crédits octroyés par bénéficiaire est compris entre « 30 000 et 100 000 Francs CFA au maximum ». En dehors des frais de dossiers et de formation s’élevant à 400 Francs CFA et des frais d’assurance compris entre 360, 600 et 1200 Francs CFA pour les crédits respectifs de 30.000, 50.000 et 100.000 Francs CFA, plus aucun frais n’est exigé, a expliqué le DG du FNM exhortant les populations à la vigilance et à dénoncer toute forme d’arnaque.

16 mars 2023 par ,