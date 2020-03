Le Dr Gaudens DJIHOUESSI, nouveau présidents des Alumni

Les ‘’Alumni’’ de la Chaire Unesco des droits de la personne humaine et de la démocratie (DPHD) ont un nouveau président. Gaudens DJIHOUESSI, c’est l’homme qui préside désormais ce regroupement des anciens étudiants de la Chaire Unesco des droits de la personne humaine et de la démocratie. La cérémonie de passation de charges a eu lieu le mercredi 04 mars dernier à l’Université d’Abomey-Calavi en présence du secrétaire scientifique de la Chaire, Dr Mathieu DEHOUMON.

Au nom de la nouvelle équipe, le nouveau président des Alumni a pris l’engagement de « poursuivre la mission sous la forme d’un double défi. « Existence et Visibilité », a-t-il souligné.

Le défi de l’existence selon le Dr Gaudens DJIHOUESSI consistera à achever, avant fin mars 2020, les démarches administratives à l’effet de donner « une pleine existence juridique » au groupe des Alumni. Le défi de la visibilité quant à lui, sera relevé grâce à une « stratégie adaptée de communication », a-t-il précisé. Il s’agira selon le nouveau président, d’amener tous ceux qui ont reçu une formation à la Chaire, de s’approprier les idéaux du groupe. Dans ce cadre, il a annoncé la célébration de façon annuelle, de la "Journée de l’Alumni Chaire UNESCO DPHD", dont la première édition est prévue pour le dernier trimestre de l’année 2020. Gaudens DJIHOUESSI a pour finir, remercier toute l’administration de la Chaire pour son soutien.

Il succède ainsi au Dr Simone HONVOU pour un mandat de 02 ans.

F. Aubin AHEHEHINNOU

7 mars 2020 par