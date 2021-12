Le Directeur de l’émigration et l’immigration présenté au Procureur

Le Directeur de l’émigration et l’immigration, le commissionnaire divisionnaire de police, Florent Edgard Agbo sera présenté au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) ce jeudi 30 décembre 2021.

Mis aux arrêts lundi 27 décembre 2021 dans une affaire liée à la délivrance de passeports aux étrangers, le Directeur de l’émigration et l’immigration, le commissionnaire divisionnaire de police, Florent Edgard Agbo sera présenté au Procureur spécial près la Criet, ce jeudi 30 décembre 2021. Une dizaine de personnes sont également poursuivies pour la même affaire, selon Frissons radio.

