La mairie de Bohicon en deuil. Le Directeur de cabinet du maire n’est plus. Abel Gbètoénonmon vient de rendre l’âme des suites d’une maladie.

Éminent communicateur et consultant, Abel Gbètoénonmon fut journaliste, responsable d’organe de presse et président du Réseau des journalistes économiques du Bénin (REJEB).

Paix à son âme !

