Le DG du WAP rappelle la nécessité de protéger la biodiversité

Dans le cadre de la Journée internationale de la diversité biologique célébrée le 22 mai, la Direction Générale du Complexe W-Arly-Pendjari (WAP) saisit l’occasion pour rappeler à tous la nécessité de protéger la biodiversité.

Pour commémorer l’adoption de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), le 22 mai a été choisi par les Nations Unies pour célébrer la « Journée internationale de la diversité biologique ». Cette Convention ratifiée par 196 Etats et mise en vigueur depuis 1993 vise la pérennité des espèces, l’utilisation durable des ressources naturelles et la protection des ressources génétiques selon la Direction Générale du Complexe W-Arly-Pendjari (WAP).

La Direction saisit l’occasion pour rappeler à tous la nécessité « de protéger la biodiversité, car elle offre des services écosystémiques indispensables pour la survie de l’humanité. « Elle procure de l’eau et de l’air purs et des moyens de subsistance durables pour de milliers de personnes vulnérables et lutte contre le réchauffement climatique », informe-t-elle.

Mr Hugues AKPONA, Directeur Général du WAP rappelle aussi les pratiques qui constituent des menaces graves à la protection de la biodiversité. Il s’agit entre autres du braconnage, la transhumance, l’exploitation illégale du bois et l’avancée du front agricole.

La Direction Générale du WAP compte sur « l’engagement de tous pour une meilleure conservation de nos aires protégées, pour le bien-être des générations actuelles et futures »

A.Ayosso

23 mai 2022 par