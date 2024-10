Le Coordinateur national des réseaux Olivier Boko arrêté

Hosée Houngnibo, Coordinateur national des réseaux Olivier Boko a été arrêté, lundi 07 octobre 2024, par le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) et placé en garde-à-vue.

C’est pour des faits d’« incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique » que le jeune Hosée Houngnibo a été interpellé et placé en garde-à-vue dans la soirée du lundi 07 octobre 2024.

Précurseur des mouvements de suscitation de la candidature de Olivier Boko à l’élection présidentielle de 2026, le jeune acteur politique avait multiplié ses publications sur les réseaux sociaux dans le cadre du dossier tentative de coup d’Etat. Une affaire dans laquelle son leader Olivier Boko et l’ex ministre des sports Oswald Homéky ont été arrêtés et placés en détention provisoire par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Hosée Houngnibo a été interpellé par le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN), ex Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC).

M. M.

8 octobre 2024 par ,