Le Conseil d’Administration de la Galerie nationale installé

Le ministre du tourisme, de la culture, et des arts, Jean-Michel Abimbola a installé ce lundi 16 mars 2020, les membres du Conseil d’Administration de la Galerie nationale. Composé de 07 membres, ce conseil est présidé par Eric Totah, directeur de cabinet du ministre de la culture. Il est assisté de 06 autres membres qui représentent respectivement la Présidence de la République, le ministère de l’économie et des finances, le ministère des sports, le ministère de la justice et de la législation, le ministère des petites et moyennes entreprises et le ministère des affaires sociales.

« La décision de vous confier la gouvernance d’une Institution stratégique de mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le sous-secteur des arts plastiques s’inscrit dans la volonté des plus Hautes Autorités de la République, et aussi de vos organismes qui vous ont désignés, de relever l’un des défis majeurs de notre société : Accroître la contribution des arts plastiques à la transformation structurelle de l’économie béninoise et au bien-être des artistes plasticiens », a souligné

le ministre Abimbola.

La mission assignée à la Galerie nationale, rappelle-t-il, est de révéler les artistes plasticiens et de créer une dynamique autour du marché de l’art puis celle de son Conseil d’Administration. L’essence et le contenu de la mission dudit Conseil selon le ministre, placent les membres devant des responsabilités « capitales », qu’ils devront « assumer avec engagement et esprit de suite ». En les installant dans leurs nouvelles fonctions, il dit avoir son regard fixé sur le tableau de bord et les résultats de leur mandature.

Le ministre les invite à « veiller à la qualité des concertations pour vaincre le défaut de synergie dans les actions et le retard dans leur mise en œuvre ». Jean-Michel Abimbola a rassuré toute l’équipe de son appui et de celui du Conseil artistique pour la réalisation de cette noble ambition.

La création de l’Agence Galerie nationale s’inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre en place une politique de soutien aux vocations et talents artistiques. Les statuts de cette agence ont été adoptés en Conseil des ministres le mercredi 11 mars dernier.

