Le Colonel Philippe Akpo s’en est allé

Le Camarade Colonel Philippe Akpo du gouvernement militaire révolutionnaire du Général Mathieu Kérékou a rejoint la demeure éternelle. Il a rendu l’âme dans la matinée de ce mardi 06 juillet 2021.

Le Colonel Philippe Akpo a assuré les fonctions gouvernementales pendant 5 ans au ministère du Développement Rural et de l’Action Coopérative (1975-1980), 28 mois à la Santé Publique et 5 ans aux Enseignements Maternel et de Base. Il assumait cumulativement avec ses autres fonctions, les charges de Commissaire Politique de l’Atacora. M. Akpo fut aussi membre du Comité central et Chef de corps de Ouidah. Le Colonel Philippe Akpo a été l’un des fidèles du général révolutionnaire.

