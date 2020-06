Le Code électoral unanimement modifié

Introduite par le député Augustin Ahouanvoébla, André Okounlola et 10 autres parlementaires, la loi modificative comporte deux articles. Le premier a trait aux dispositions interprétées et complétives notamment les articles 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199 et 200. Le second quant à lui a un effet abrogatoire ainsi que les aménagements de l’effet immédiat que confère à la loi son caractère interprétatif. Autrement dit, la présente proposition de loi introduite et adoptée vise donc à interpréter et compléter certaines dispositions du livre V du Code électoral.

Toutes ces modifications selon les initiateurs visent à renforcer les partis politiques en République du Bénin.

Pour le législateur, la démocratie libérale héritée depuis la Conférence des forces vives de la Nation de février 1990, fait de la participation des citoyens à la gestion de la cité, un impératif.

Au regard des insuffisances observées dans l’installation des conseils communaux et municipaux, une relecture s’est avérée nécessaire. Ce que les députés au cours de la plénière de ce mardi 02 juin ont corrigé.

F. A. A.

3 juin 2020 par