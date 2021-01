Le Chef de l’État a enfin avisé selon Gustave Assah

À la suite de l’annonce officielle du président de la République d’être candidat à sa propre succession, plusieurs personnalités et acteurs de la société civile ont réagi dont Gustave Assah, ancien responsable de Social Watch. Interrogé par radio Bénin(Ortb), il affirme que le président Talon a enfin levé le suspense.

Selon Gustave Assah, membre actif de la Société Civile, l’annonce de la candidature du président Talon a dissipé l’incertitude de la tête des Béninois. « Le doute existait parce que selon les propos du Chef de l’État lui-même, il fallait aviser. Maintenant c’est fait. Il a avisé et c’est précis dans la tête des uns et des autres que le Chef de l’État est candidat à sa propre succession », précise-t-il avant de reconnaître que cette annonce du président Talon est bien conforme à la Constitution qui, d’ailleurs l’autorise à briguer un second mandat s’il le veut. L’acteur de la Société civile se réjouit aujourd’hui parce que le président Talon renonce au mandat unique qu’il avait tant prêché en face du monde. « La deuxième chose qui était une inquiétude, dans les déclarations au niveau du parlement et au niveau du peuple quand il prêtait serment, il avait dit que le job pouvait être fait en cinq ans, maintenant qu’il a vu que ça peut être fait en deux mandats de cinq, c’est une chose excellente », avoue Gustave Assah, ancien président de Social Watch.

Boniface Cakpo

17 janvier 2021 par