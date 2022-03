Le Centre psychiatrique Jacquot sera déplacé à Allada

La commune d’Allada dans le département de l’Atlantique disposera bientôt d’un hôpital psychiatrique. En conseil des ministres, mercredi 02 mars 2022, le gouvernement a identifié des cabinets pour la réalisation des

études dans le cadre de la construction d’un centre de psychiatrie à Allada.

Dans la perspective d’améliorer l’offre de soins en psychiatrie, la formation médicale et paramédicale dans ce domaine, la qualité de la prise en charge des patients sur un site plus adapté, le gouvernement a décidé de la construction d’un Centre de psychiatrie à Allada dans le département de l’Atlantique. Selon le Conseil des ministres du mercredi 02 mars 2022, le projet de construction d’un centre hospitalier universitaire de psychiatrie à Allada vient en remplacement de celui de Jacquot au quartier Fidjrossè de Cotonou. Le Conseil a indiqué que divers prestataires ont été retenus « pour la réalisation des études de faisabilité, architecturales, techniques, d’impacts environnemental et social » relatives à la construction du Centre psychiatrique d’Allada.

M. M.

2 mars 2022 par ,