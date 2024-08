Le Canada appuie un projet agro-forestier du Bénin avec 1,4 milliards FCFA

Le Canada appuie le Projet Pionnier d’une résilience environnementale et économique pour la protection de la biodiversité́ et l’exploitation durable des forêts et des écosystèmes agro-forestiers du Bénin.

L’accord de financement de financement de 3,2 millions $CAD soit 1,4 milliards FCFA a été signé vendredi 02 août 2024 entre l’Ambassadrice du Canada au Burkina Faso et au Bénin, Madame Lee-Anne Hermann et le Ministre béninois d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances en charge de la Coopération, M. Romuald Wadagni.

C’est à l’issue d’une audience tenue à Cotonou qui a permis à la diplomate canadienne, en fin de mission de faire ses adieux aux autorités béninoises.

L’accord vise à financer le Projet Pionnier d’une résilience environnementale et économique pour la protection de la biodiversité́ et l’exploitation durable des forêts et des écosystèmes agro-forestiers du Bénin dans le département des Collines.

Le Bénin et la Canada entretiennent une excellente coopération dans plusieurs domaines. Une coopération qui s’intensifie notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et des infrastructures durables.

