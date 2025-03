Le Cadre national de concertation de l’artisanat mis en place

Un Cadre national de concertation de l’artisanat existe désormais au Bénin. La décision a été prise ce mercredi 12 mars 2025 en Conseil des ministres.

Le Bénin dispose désormais d’un Cadre national de concertation de l’artisanat. Le décret portant mis en place dudit cadre a été adopté ce mercredi 12 mars 2025 en Conseil des ministres. Il a essentiellement un rôle de conseil au gouvernement dans la définition de ses stratégies et actions de développement ou de promotion au profit du secteur de l’artisanat. « Il participe de la mise en œuvre des dispositions du règlement sur le Code communautaire de l’artisanat de l’Union économique et monétaire ouest-africaine », précise le communiqué du gouvernement.

Ledit cadre de concertation selon le Conseil des ministres, vient combler les insuffisances du Conseil supérieur de l’Artisanat créé en 1990 et s’inscrit dans la dynamique de réorganisation du secteur, telle qu’engagée par le Gouvernement depuis 2016. Il rassemblera les acteurs institutionnels concernés, notamment les principaux représentants de structures sectorielles liées à l’artisanat, les représentants de la Chambre des métiers de l’artisanat du Bénin et des faîtières des organisations professionnelles d’artisans. « De ce fait, son action permettra de mettre en symbiose toutes les parties impliquées sur les principaux champs d’intervention à savoir l’apprentissage et la qualification des artisans, le renforcement de leurs capacités, la réorganisation des faîtières professionnelles des artisans, le financement adapté. Il en est de même de la protection sociale et des mesures incitatives en faveur du secteur de l’artisanat », lit-on dans le communiqué du gouvernement.

