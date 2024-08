Le CNIN (ex OCRC) met en garde les responsables de tontine en ligne

Les auteurs d’initiatives de placement d’argent en ligne sont dans le viseur du Centre national d’Investigations numériques (CNIN), qui reprend les attributions de l’ex Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC).

« La tontine en ligne est une activité illégale – peu importe la plateforme utilisée », a rappelé le Centre national d’Investigations numériques (CNIN) dans une publication sur ses canaux digitaux ce jeudi 29 août 2024.

Le CNIN met en garde les responsables d’initiatives de tontine en ligne. « Pour les organisateurs de ces activités, nous rappelons que nul n’est censé ignorer la loi », a indiqué la publication.

« Ne mettez pas vos économies dans des supposées tontines, surtout en ligne », a rappelé le CNIN aux populations car celles-ci courent le risque de perdre leurs économies.

Le Centre national d’Investigations numériques (CNIN) a repris les attributions de l’Office central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) avec des missions plus élargies absorbant partiellement celles de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) relatives à la cybercriminalité. Selon la décision du Conseil des ministres du 29 novembre 2023 actant sa mise en place, le CNIN concentre de multiples compétences en son sein pour plus d’efficacité dans la lutte contre la cybercriminalité au Bénin.

M. M.

29 août 2024 par ,