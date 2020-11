Le CNHU doté d’appareil IRM

Bonne nouvelle pour les patients ! Plus besoin de voyager pour réaliser l’examen d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). Un appareil IRM est livré ce jeudi 26 novembre 2020 au Centre National Hospitalo-Universitaire Koutoukou-Maga (CNHU-HKM).

L’appareil est constitué d’une machine qui se compose d’un tunnel formé d’un aimant à l’intérieur duquel se trouve un lit d’examen doté d’antennes adaptées à la région à explorer. Le pupitre de commande derrière lequel se trouve le personnel médical est séparé de la machine par une vitre protectrice. Il réalise des images du corps humain grâce aux nombreux atomes d’hydrogène qu’il contient.

C’est au Togo et dans d’autres pays que se rendaient les patients pour effectuer leur examen IRM.

Dans le cadre du renforcement du plateau technique des hôpitaux, le gouvernement a prévu deux autres appareils IRM pour Porto-Novo et Parakou.

M. M.

26 novembre 2020 par