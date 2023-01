Le Bloc Républicain décrypte les résultats des élections

Le Bloc Républicain décrypte les messages que portent les dernières élections législatives 2023 en 7 points. C’est à l’occasion d’un point de presse animé par le secrétaire général national Abdoulaye Bio Tchané en présence de Robert Gbian, Adidjatou Mathys et plusieurs membres du bureau exécutif national du parti.

Décryptage des résultats des élections législatives en 7 points par le Bloc Républicain. Le premier est celui relatif au taux de participation de 37, 79 % annoncé par la Cour Constitutionnelle. Selon le secrétaire général national du Bloc Républicain Abdoulaye Bio Tchané, « ce taux de participation mérite d’être analysé plus tard aussi bien sur le contenu du numérateur que sur le contenu de son dénominateur ».

Le BR sera représenté à la neuvième législature avec deux autres partis. Avec les résultats de ces élections législatives, poursuit Abdoulaye Bio Tchané, on peut conclure que l’objectif de la réforme du système partisan est atteint. « L’entrée des 28 femmes soit 26% des députés à l’assemblée est un signal fort de la réussite de cette réforme », a-t-il ajouté. Les deux partis de la mouvance présidentielle totalisent 81 députés sur les 109 prévus soit 74,31% des membres de l’Assemblée nationale. Pour le Sgn, cela constitue une majorité confortable pour accompagner les actions du Chef de l’Etat et de son gouvernement.

Le BR a obtenu des scores honorables

Abdoulaye Bio Tchané a aussi analysé les résultats du Bloc Républicain qui a pu décrocher 28 sièges. « Sur les 24 circonscriptions électorales, le BR a obtenu des sièges dans 21 et même dans les trois autres circonscriptions où nous n’avons pas eu de sièges, le BR a obtenu des scores honorables variant de 16% à 25 % des votes », a affirmé le secrétaire général national. Il a salué les résultats du parti dans certaines circonscriptions électorales notamment la 3e, la 13e, la 14e et la 22e où le BR est sorti majoritaire. Abdoulaye Bio Tchané reconnaît aussi que le parti n’a pas pu atteindre ses objectifs dans d’autres circonscriptions électorales à savoir la 6e, la 8e, la 12e et la 19e. « Force est aussi de constater que le mode d’attribution des sièges n’a pas été favorable au BR puisqu’avec environ 30% des votes nous avons proportionnellement moins de sièges », a relevé le Sgn. A l’en croire, « ces résultats s’expliquent par des motifs internes comme externes ». Ils seront évalués circonscription par circonscription dans les prochains jours afin d’en tirer les bonnes leçons de ces élections législatives.

Parti de la mouvance présidentielle, le Bloc Républicain a fait campagne en « défendant les actions du gouvernement et en faisant une offre de législature qui propose des pistes d’accélération, d’approfondissement, d’amélioration et de renforcement des actions en cours et à venir ». « Nous sommes donc fondamentalement ancrés dans la mouvance présidentielle et allons y rester et continuer de jouer un rôle majeur », a déclaré Abdoulaye Bio Tchané.

Des perspectives

Au terme des élections législatives, le Bloc Républicain mène des actions afin de tirer toutes les leçons des élections. Selon le Sgn, des instructions ont été données aux coordonnateurs des circonscriptions électorales, d’organiser des ateliers, aux fins de faire remonter au bureau politique national les catalogues des faits, facteurs et causes explicatifs des résultats pour étude et évaluation. « Les grandes conclusions de l’évaluation et les recommandations appropriées seront tirées lors d’un atelier national », a annoncé Abdoulaye Bio Tchané.

Il a salué la participation plurielle des partis politiques à l’élection. « Nous devons restés concentrés sur le fait que la demande de développement de notre pays reste permanente et que les défis principaux à relever restent : la génération d’une croissance économique inclusive, la création des emplois notamment pour les plus jeunes et l’autonomisation des femmes », a indiqué le Sgn. Ceci, souligne-t-il n’est possible que si nous poursuivons avec un agenda d’investissements massifs et de réformes qui permet de donner à nos concitoyens les dividendes de cette démocratie.

Akpédjé Ayosso

18 janvier 2023 par ,