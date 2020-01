Le Bénin va se doter d’un modèle durable

L’atelier de démarrage du processus stratégique d’élaboration du modèle national d’alimentation scolaire s’est tenu les 28 et 29 janvier 2020, à l’hôtel du Lac à Cotonou.

Cette rencontre organisée par le bureau du Programme alimentaire mondial (Pam) au Bénin a réuni les experts des questions d’alimentation. Elle permettra d’aider le Bénin à se doter d’un modèle de programme d’alimentation scolaire durable.

Deux allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture des travaux de l’atelier de démarrage du processus stratégique d’élaboration du modèle national d’alimentation scolaire ce mardi 28 Janvier 2020.

Dans son message à l’endroit de ses collègues et participants, M. Guy Adoua, Représentant du Pam au Bénin a expliqué qu’ il n’existe pas un modèle standard de programme de cantines scolaires.

Le modèle d’alimentation scolaire en cours d’élaboration pour le Bénin, se construit progressivement par l’ensemble des acteurs principaux et prend en compte les contextes, économiques, sociologiques et socio-culturels du pays, a-t-il indiqué.

Le nouveau modèle national de programme d’alimentation scolaire vient donc pour améliorer le Programme d’alimentation scolaire intégré (Pnasi) qui est un programme basé sur un modèle standard.

Deux jours durant les participants à l’atelier venus d’horizon divers vont passer au peigne fin les forces et faiblesses du Programme d’alimentation scolaire intégré mise en œuvre depuis 2017 à ce jour afin de proposer un modèle d’alimentation scolaire adapté aux réalités propres du Bénin pour le mieux-être non seulement des écoliers mais aussi de les tous les Béninois.

< >, a souligné M.Guy Adoua

Il a assuré de la détermination du Pam à accompagner le gouvernement du Bénin tout au long du processus stratégique.

Le Directeur de cabinet du Ministère d’État chargé du Plan et du Développement, qui a procédé à l’ouverture des travaux de l’atelier ce mardi matin a, en évoquant les faiblesses du Programme d’alimentation scolaire intégré en cours, souhaité que l’atelier soit fructueux.

Me Rufino d’Almeida a invité les participants à une implication totale afin de doter le Bénin d’un modèle de programme d’alimentation scolaire capable d’accélérer les progrès vers l’atteinte des objectifs de l’agenda 2030.

Juliette MITONHOUN

