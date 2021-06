Le Bénin s’engage à éradiquer le travail des enfants d’ici à 2025

Le Bénin a célébré en différé la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, mardi 29 juin 2021. Pour cette 20ème édition, le gouvernement a pris l’engagement de poursuivre les efforts pour atteindre l’objectif ultime de zéro enfant au travail d’ici à 2025.

Maintenir le cap des actions courageuses et des choix stratégiques susceptibles d’accélérer les progrès enregistrés, en vue de parvenir plus rapidement à l’ultime objectif de zéro enfant au travail d’ici à 2025. Tel est l’engagement du gouvernement dans le cadre de la célébration de la 20ème journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, selon Adidjatou Mathys, ministre du travail et de la fonction publique. La journée est une occasion pour se pencher sur la situation des enfants victimes ou à risque d’exploitation du marché du travail dans le monde.

Au Bénin, le secteur de la construction est en ligne de mire des actions du gouvernement qui a effectué des visites sur les chantiers de construction. 473 chantiers de construction de bâtiments ouverts aux particuliers pour un effectif global de 475 apprentis ont été recensés dans tous les départements. L’âge légal d’admission à l’apprentissage, les documents juridiques, les conditions générales de travail et les mesures de sécurité sur les chantiers ont été également appréciés au cours de l’opération.

Selon la Directrice Générale du Travail, Madame Mireille Lègba Adankon, il a été constaté de nombreux abus des droits à l’égard des enfants qui se retrouvent à exercer des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. Toutefois, certains maîtres-artisans, douze au total ont été distingués pour leur respect des droits des enfants dans leur corps de métier. Des lots symboliques composés de divers matériels de travail ont été offerts à ces maîtres-artisans et un tableau d’honneur en plus pour les premiers de chaque département.

Pour le ministre en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi Modeste Tihounté Kérékou, les autres maîtres-artisans doivent s’inspirer des comportements vertueux envers les enfants en situation de travail. "Les oscars des maîtres-artisans champions des enfants", encouragent au respect du droit des enfants, a précisé le ministre.

Le Représentant résident de l’Unicef, Serge Akpaka, et la Coordonnatrice de Educo-Ong, Carine Agossou, ont plaidé pour que les auteurs d’exploitation économique des enfants soient réprimés conformément aux textes en vigueur au Bénin.

"Agissons maintenant pour mettre fin au travail des enfants !" est le thème retenu pour cette 20ème édition célébrée en différé au Bénin.

AAA.

30 juin 2021 par