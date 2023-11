Le Bénin projette son développement à l’horizon 2060

Un an environ avant l’échéance de la vison ALAFIA 2025, le Bénin engage la 2e génération d’Études de Perspectives à Long Terme. Le processus d’élaboration a été lancé jeudi 23 novembre 2023 par le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio TCHANE, en présence de ses collègues ministres, des ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires au Bénin, et autres composantes de la Nation.

Renforcer les capacités nationales d’anticipation et d’action, face aux profondes mutations et transformations en cours où à venir, tant sur le plan national qu’international, c’est l’objectif que vise l’Etat béninois à travers la 2e génération des d’Études de Perspectives à Long Terme. Le processus d’élaboration a été lancé jeudi 23 novembre 2023. Pour cette 2e génération, l’an 2060 a été choisie comme année de référence afin d’évaluer le développement du pays 100 ans après son indépendance. « La nouvelle vision, qui résultera de ces études, devra permettre d’articuler une stratégie nationale de développement à long terme pour relever les grands défis de notre société à savoir : la paix, la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, le dividende démographique, l’emploi décent, le genre, le capital humain, la transformation digitale, l’intelligence artificielle, et le développement durable », a laissé entendre le ministre d’Etat Abdoulaye Bio TCHANE. Pour lui, la vision 2060 ainsi que son cadre de planification doivent tout prévoir.

Selon une publication du gouvernement, le processus de construction de cette vision se fera avec l’implication et la participation de toutes les grandes composantes de la Nation. Elle aura pour base l’évaluation de l’opérationnalisation du document 2025- ALAFIA, la capitalisation des bonnes pratiques issues du PAG 2016-2021 et du PAG 2021-2026, et consistera à définir les grandes orientations de développement.

Pour faciliter l’implication de toutes les compétences aux fins d’une mise en œuvre harmonieuse du processus, le gouvernement a adopté un cadre institutionnel chargé de coordonner et de suivre la construction de la Vision 2060, de valider les documents élaborés et d’assurer la mobilisation des différentes couches des populations.

