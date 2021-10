Le Bénin organise des Journées de l’ananas

Les organisé pendant trois jours des journées dédiées à la filière ananas

Faire découvrir au grand public les diverses variétés de l’ananas frais et ses produits dérivés et échanger entre acteurs de la filière sur les nouveaux enjeux, les bonnes pratiques managériales et organisationnelles. Tels sont les objectifs de la première édition des Journées de l’ananas qui durera trois jours, selon Prosper Agossou Sagbo, directeur général de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (Atda) pôle 7.

L’ananas fait partie des filières prioritaires du pôle 7 sur lesquelles mise le gouvernement pour booster le secteur agricole, le PIB et la création d’emplois, selon le Dg de l’Atda 7.

Pour le président de l’Association Interprofessionnelle de l’ananas du Bénin (Aiab), Bernard Gbelidji, les Journées constituent une occasion que les acteurs de la filière ananas doivent saisir.

M. M.

