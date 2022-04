Le Bénin obtient le statut ‘’A’’ aux Nations Unies

La Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) est accréditée au statut ‘’A’’ de l’Alliance Mondiale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme (GANHRI). L’information a été rendue publique, mardi 29 mars 2022, par le Secrétariat de l’Alliance.

Au statut ‘’C’’, le plus faible, depuis 20 ans, le Bénin à travers sa Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) vient de passer au statut le plus élevé ‘’A’’ ce mardi 29 mars 2022 sous l’égide du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme. Cette accréditation intervient à la suite de l’examen final de la CBDH, le vendredi 18 mars 2022, au regard de sa conformité aux « Principes de Paris » énoncés par la résolution 48/134 des Nations Unies concernant le statut des Institutions Nationales pour la promotion et la protection des droits de l’Homme. L’examen a porté à la fois sur le dispositif ainsi que les travaux à savoir : le traitement des saisines des populations par la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH), ses relations avec le gouvernement, le parlement et toutes autres entités publiques et privées, la surveillance des lieux privatifs de liberté, l’interaction avec la société civile, la coopération avec les mécanismes et organes de traités, avec les réseaux d’ Institutions Nationales pour la promotion et la protection des droits de l’Homme et la qualité de ses rapports annuels sur l’état des droits de l’homme, etc. Pour Clément Capo-Chichi, président de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH), Il y a 20 ans que la CBDH a été créée et accréditée au statut C. « Le statut C, c’est le statut qui dit que vous n’êtes pas conforme aux principes de Paris. C’est une grande faiblesse, c’est le dernier statut et depuis 20 ans le Bénin était à ce statut-là », analyse le président de la CBDH. « L’accréditation de la CBDH au statut ‘’A’’, statut le plus élevé, sous l’égide du du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, constitue un gage de légitimité et de crédibilité pour le Gouvernement du Bénin. Le fait pour notre pays le Bénin, d’avoir une institution accréditée au statut ‘’A’’ témoigne de son engagement à respecter les obligations du droit international des droits de l’Homme, le rôle des INDHs aux côtés des Etats étant de promouvoir et de protéger tous les standards internationaux des droits de l’homme », a indiqué Clément Capo-Chichi, président de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH). La CBDH est une institution nationale disposant d’un budget autonome qui n’est logée dans aucun ministère, dans aucune institution de la République, qui a un siège et prend ses décisions en toute responsabilité, selon les explications du président de la CBDH qui précise que cela constitue un gage de crédibilité.

