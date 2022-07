Le Bénin obtient 233.800.000 € pour le Programme AQUAVIE.

M. Romuald Wadagni, Ministre d’Etat Chargé de l’Economie des Finances du Benin et M. Atou SECK, Représentant résident de la Banque mondiale, ont procédé ce Vendredi 15 Juillet 2022, à la signature d’un accord de financement additionnel de 233.800.000 Euros soit 153.362.746.600 FCFA pour le Programme AQUAVIE, en présence de Madame Elisabeth HUYBENS, Directrice des Opérations et la Stratégie de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et le Centre.

Ce financement additionnel permettra d’amplifier les investissements engagés par le gouvernement du Président Patrice TALON pour l’atteinte de l’accès universel à l’eau potable avant le terme fixé par les Nations Unies. Il consistera en la construction 80 nouveaux Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable multi Villages (SAEPmV) pour desservir environ 1.266.000 personnes additionnelles à la mise en service des ouvrages répartis sur 404 villages dans tous les Départements du pays hormis celui Littoral, à travers 2.700 bornes fontaines et 28.000 branchements privés.

A propos du Programme AQUAVIE

Le Programme AQUAVIE a pour objectif d’améliorer l’accès aux services d’eau potable et de renforcer les modèles de gestion dans les zones rurales du Bénin.

Il vise spécifiquement :

• le développement rapide des infrastructures d’alimentation en eau potable de nouvelle génération, y compris la réhabilitation et l’extension des systèmes d’approvisionnement en eau potable existants, en vue de la desserte universelle ;

• la gestion professionnalisée durable du service public de l’eau potable en milieu rural avec des opérateurs qualifiés.

