Le Bénin normalise son soja

Le Comité technique sectoriel de normalisation "produits agricoles et produits alimentaires" a procédé à l’homologation des normes : semence de soja, soja grain, lait à base de soja et fromage de soja.

A l’issue d’un long processus en collaboration avec la coopération allemande GIZ et du PTB (Institut National de Métrologie Allemand) à travers le Projet de Renforcement de l’infrastructure Qualité pour la filière soja (ProQUAL), le soja béninois a été normalisé. Les quatre normes fondamentales : semence de soja, soja grain, lait à base de soja et fromage de soja ont été homologuées lors d’un atelier de deux jours organisé à Bohicon. Ceci dans le cadre de la journée mondiale de la normalisation célébrée le 14 octobre 2021.

A l’occasion de l’atelier, le représentant de la GIZ, Hiba Yacoub et le représentant du PTB (Institut National de Métrologie Allemand) Daniel Lambart ont l’implication et la mobilisation des acteurs du secteur et l’Agence Nationale de Normalisation de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) pour sa coordination.

Le processus de normalisation a été salué également par le représentant de la Direction de la Programmation et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Anicet Kpanou.

Le directeur de l’ANM, Gabin Joseph Degbey, a invité les membres du comité à prendre en compte les exigences des pays consommateurs de soja dont la Chine.

Les membres du Conseil ont plaidé la sensibilisation et la vulgarisation des normes pour faciliter leur appropriation et mise en application. Une préoccupation à laquelle les différents partenaires ont exprimé leurs avis favorables.

M. M.

19 octobre 2021 par