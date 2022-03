Le Bénin lance une campagne de vaccination contre la méningite A

Les enfants âgés de 1 à 9 ans des départements de l’Atacora, la Donga, du Borgou, de l’Alibori et des Collines seront vaccinés contre la méningite A du 21 au 27 mars 2022.

Le Ministère de la santé informe dans un communiqué en date du 16 mars qu’il organise du 21 au 27 mars 2022, une campagne de vaccination contre la méningite A dans cinq départements : Atacora, Donga, Borgou, Alibori et Collines.

La campagne de vaccination concerne les enfants âgés de 1 à 9 ans. « Le Ministère de la Santé invite tous les parents d’enfants, les enseignants des écoles maternelle et primaire, les leaders d’opinion et religieux, les têtes couronnées, les opérateurs économiques, les partenaires du secteur de la santé et les élus locaux à se mobiliser » pour que tous les enfants âgés de 1 à 9 ans soient effectivement vaccinés car la « Méningite est une maladie contagieuse qui sévit encore dans nos communautés ». Dans le cadre de la vaccination contre la méningite A, en plus des postes fixes qui sont installés dans les centres de santé, des équipes mobiles passeront dans les écoles, les lieux de cultes, les marchés et les places publiques des quartiers ou villages des départements concernés.

