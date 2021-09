Le Bénin gagne 04 places au classement FIFA

De la 86ème place, il y a un mois, le Bénin occupe désormais le 82ème rang au dernier classement FIFA.

Le football béninois se porterait bien. En témoigne le dernier classement de la FIFA publié ce jeudi 16 septembre 2021. De la 86ème place, l’équipe nationale a fait quelques bonds se positionne à la 82ème place. Une progression qui s’expliquerait par les derniers résultats des Écureuils ( la victoire face au Madagascar, et le nul contre la RDC dans le cadre des éliminatoires du mondial Qatar 2022).

Sur le continent africain, le pays a également fait une progression de 02 places.

Le Sénégal occupe le premier rang devant la Tunisie et l’Algérie.

Au plan mondial, la Belgique reste en tête du classement devant le Brésil et l’Angleterre.

F. A. A.

16 septembre 2021 par