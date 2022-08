Le Bénin décroche une médaille de bronze

Le Bénin participe depuis le 07 août dernier à Konya en Turquie, aux Jeux de la solidarité islamique de la jeunesse. Amdivie Tona KOUHOUNHA et Rodrigue Thachegnon AHISSOU sont les gymnastes qui défendent les couleurs nationales à cette compétition.

Une médaille de bronze pour le Bénin aux Jeux de la solidarité islamique de la jeunesse. Cette victoire selon Amdivie Tona KOUHOUNHA, est celle de tout le peuple béninois.

« C’est une victoire de tout le peuple béninois. C’était pas facile mais nous avons pu décrocher cette médaille de bronze que je dédie à toute la Fédération Béninoise de Gymnastique et à tout le peuple béninois », a-t-elle confié. La gymnaste n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements à l’entraîneur, Innocent YAKA et au président, Isidore Léonide GBAGUIDI. « Nous allons continuer à travailler pour améliorer les résultats les prochaines fois », a rassuré la gymnaste.

Les Jeux de la solidarité islamique de la jeunesse s’achèvent le 18 août prochain.

Amdivie Tona KOUHOUNHA et Rodrigue Thachegnon AHISSOU participent à la compétition sous la conduite de l’entraîneur, Innocent YAKA, directeur technique national adjoint de la Fédération béninoise de gymnastique.

F. A. A.

14 août 2022 par ,